استشهاد 3 نازحين بقصف إسرائيلي أمام مقر “الهلال الأحمر” بغزة

استشهد 3 نازحين فلسطينيين وأصيب اثنان، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدفهم أمام مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان “استشهد ثلاثة نازحين وأصيب اثنان جرّاء استهداف الاحتلال أمام البوابة الشمالية لمقر الجمعية وسط مدينة خان يونس”، دون مزيد من التفاصيل.

وأعربت منظمة “أطباء بلا حدود” عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطه، مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة بتعذر وصول الجرحى إليه.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات المكثفة الجوية والمدفعية على مدينة خان يونس، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25490 شهيدًا و63354 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.