السيسي: مصر ليست السبب في عدم دخول مساعدات لغزة ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات الإسرائيلية تؤجل دخول المساعدات، على حد وصفه.

وأضاف السيسي خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة “مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة، والمعبر مفتوح بشكل كامل”.

ويُعَد معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، فهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر من بين 7 معابر تحيط بالقطاع.

وتواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إغلاق المعابر الواصلة بين القطاع المحاصر والعالم الخارجي، في حين يُفتح معبر رفح جزئيًّا لدخول مساعدات محدودة، وخروج بعض المرضى والمصابين وعدد من حاملي الجوازات الأجنبية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ110، مما أدى إلى استشهاد 25700 فلسطيني، وإصابة 63740، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، حسب المصادر الصحية.