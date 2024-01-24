ترمب يفوز بانتخابات نيو هامبشاير .. وبايدن يحذر” البلاد في خطر”

فاز الرئيس السابق دونالد ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترمب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمر المقبل عن الحزب الجمهوري.

وأقرّت هايلي (52 عاماً) بهزيمتها أمام ترمب لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ “هذا السباق لم ينته بعد”، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري “سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن” بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت إنّ الديموقراطيين “يعلمون أنّ ترمب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه”.

ولم يسبق لأيّ مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتّحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

وعقب إعلان فوز ترمب في انتخابات نيوهامبشاير، أصدر بايدن بيانا جاء فيه “من الواضح الآن أن دونالد ترمب سيكون المرشح الجمهوري ورسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر .. ديمقراطيتنا ،حرياتنا الشخصية من حق الاختيار إلى حق التصويت، اقتصادنا الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. الجميع على المحك”