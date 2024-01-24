جود.. معاناة جديدة لطفل فلسطيني في غزة (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر إحدى العائلات النازحة من قطاع غزة، والتي أصيب طفلها في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات منذ شهرين، مما أسفر عن إصابة شديدة بالساقين، وناشد والدا الطفل الجهات المعنية التحرك من أجل إنقاذه وإجراء عملية جراحية له قبل أن يفقد قدميه.

وقال والد الطفل جود “ابني اتصاب أثناء وجودنا في المنزل، والحين بقاله شهرين وما انعملوش عملية ولا حاجة، فبنناشد كل الدنيا، لمين أروح؟ الخيمة اللي إحنا فيها لا فيها حرام (بطاطين) ولا شرشف ولا غطا، وكلنا بنتغطى ببطانية واحدة”.

وأضاف “الحمد لله على كل حال، والجو هنا برد كتير، والطفل ده لازمه بيض ولازمه حليب ولازمه بامبرز، شغلات كتير وأنا مش قادر ألبيها لهم”.

وقالت أم الطفل “الولد في الأول طول الليل كان بيصرخ من الألم، حتى المسكنات ما بتنفع، وأنا حالتي النفسية كتير تعبانة لأنه بيطلب شغلات كتير وأنا مش قادرة أجيبها له”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في حربها المستمرة على القطاع برًّا وبحرًا وجوًّا لليوم الـ110، مع نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار

الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.