حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقال الفتى يوسف الخطيب

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات إعادة اعتقال الفتى يوسف عبد الله الخطيب، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوساطة قطرية مصرية.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء “ندعو الوسطاء؛ الإخوة في قطر ومصر، إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الفتى الخطيب، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة إعادة اعتقال أسرانا المحرَّرين، والالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قد قال إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد، أمس، اعتقال الخطيب بعد استدعائه من قِبل مخابرات الاحتلال، والضغط عليه لتسليم نفسه”.

وبذلك يكون الخطيب أول حالة يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم، ضمن دفعات التبادل في شهر نوفمبر 2023، وفق نادي الأسير.

وأسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر الماضي، التي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى المقاومة بينهم 81 إسرائيليًّا، و23 مواطنًا تايلانديًّا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرًا فلسطينيًّا من سجونها “71 أسيرة و169 طفلًا”.