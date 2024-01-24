رسالة طفلة مقدسية إلى منتخب “الفدائي” بعد صعوده التاريخي لثمن نهائي كأس آسيا (شاهد)

وجّهت طفلة فلسطينية رسالة إلى منتخب بلادها لكرة القدم والملقب بـ”منتخب الفدائي” عقب صعوده التاريخي لثمن نهائي بطولة كأس آسيا.

ومن بين جماهير الساحرة المستديرة، ظهرت الطفلة المقدسية نورسين -كغيرها من آلاف المشجعين في ملاعب قطر التي تستضيف البطولة- وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وألقت خلال حديثها للجزيرة مباشر، جزءا من قصيدة حماسية بعنوان “الأرض إلنا” للشاعر السوري عمر الفرّا.

وقالت الطفلة من أمام ملعب عبد الله بن خليفة، بعد مباراة فلسطين وهونغ كونغ “الأرض إلنا.. حرثناها بأظافرنا.. زرعناها بنواظرنا، رويناها رويناها بدم الشهداء.. فصارت تشبه الحناء.. الأرض إلنا”.

وزادت “عرفنا من (منذ) خلقنا الله.. الأرض إلنا، يعيش ترابها الغالي.. لأعلى من السماء العالي.. ونموت إحنا.. الأرض إلنا، ولا نساوم على خطوة.. ولا نفاوض على النخوة.. اللي ساوم يبعد عنا.. غريب اللهجة.. نعرفها ما هو منا.. الأرض إلنا”.

وتابعت “يقولوا عني متطرف.. يقولوا عني متخلف،، يقولوا عني متصوف.. وعرب كنا وعرب.. ما زالت الصحراء نلاقيها تساوي 100 ألف جنة.. الأرض إلنا، من أولها لتاليها.. لعاليها لواديها.. وكل اللي انسلخ منا.. وكل اللي غدا عنا.. لآخر قطرة من دمنا.. ننادي بصوتنا العالي.. الأرض إلنا”.

ومساء الثلاثاء، تأهل منتخب فلسطين إلى دور الـ16 ببطولة أمم آسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وتحقق هذا الإنجاز رغم تحديات عديدة تواجهها الرياضة الفلسطينية منذ عقود، في ظل قيود إسرائيلية خانقة، إضافة إلى حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أودى بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني، بينهم رياضيون.