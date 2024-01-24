شاب فلسطيني يكشف تفاصيل تعذيبه على أيدي جيش الاحتلال (فيديو)

قال الشاب الفلسطيني عمرو الحاج من مدينة حلحول شمالي الخليل إنه جرى التنكيل به من قِبل إحدى وحدات جيش الاحتلال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح دون أن يعرف حتى الآن سبب الاعتداء.

وأضاف الحاج في لقاء مع الجزيرة مباشر أنه كان بصحبة رفاقه حينما دهمت دورية إسرائيلية الحي، واعتدى أحد أفرادها عليه دون سبب.

وأضاف قائلًا “كبل أحد جنود الاحتلال يدي وراء ظهري، وشرع في ضربي على مستوى الوجه والرأس وباقي جسمي”.

وتابع “كلما طلبت منه أن يتوقف واصل الضرب بعقب سلاحه أو بحذائه العسكري”.

وشدد الشاب الفلسطيني قائلًا “ليس لديَّ أي تفسير لهذا الاعتداء سوى أن الاحتلال يريد محونا من على أرض فلسطين، ولما عجز عن ذلك شرع في الانتقام منا بكل الطرق وبجميع الأدوات”.

من جهته، قال الطبيب عبد السميع أبو خلف “عمرو الحاج تعرَّض لكسور عدة على مستوى الوجه والأنف والرأس، كما أنه يعاني من كسور مختلفة على مستوى الفك والصدر ونزيف داخل العين”.

وأضاف “وُضع المريض تحت المراقبة الطبية تحسبًا لأي طوارئ، وقد يخضع لعمليات جراحية جديدة”.