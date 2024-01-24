شاهد: لحظة تحطم طائرة روسية على متنها أسرى حرب أوكرانيون (فيديو)

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إليوشن إيل-76” اليوم الأربعاء، في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرة كانت تقل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين لمبادلتهم بآخرين روس، فضلا عن طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد، مشيرة إلى أن جميع من كان على متن الطائرة قد لقوا حتفهم.

وقال أندريه كارتابولوف، وهو نائب في البرلمان الروسي وجنرال متقاعد، خلال جلسة برلمانية إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ، ولم يذكر مصدر معلوماته.

وأظهرت لقطات متداولة طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض قرب قرية “يابلونوفو” في منطقة بيلغورود وتنفجر.

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف إن “واقعة” غير محددة حدثت في منطقة كوروتشانسكي شمال شرقي مدينة بيلغورود، وإنه سيتوجه إلى الموقع لتفقده. وأضاف أن محققين وعاملين في خدمات الطوارئ موجودون بالفعل في مكان الواقعة.

و”إليوشن إيل-76″ هي طائرة عسكرية مصممة لنقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية والأسلحة جوًّا، ويمكن أن تقل ما يصل إلى 90 راكبًا. وقال الكرملين ردًّا على سؤال أحد الصحفيين إنه ينظر في الأمر.

وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، بما شمل هجومًا صاروخيًّا في ديسمبر/كانون الأول أدى إلى مقتل 25 شخصًا.