فنان مغربي يبعث برسالة إلى وائل الدحدوح على طريقته الخاصة

تفاعلًا منه مع صمود الزميل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة بقطاع غزة، خصص الفنان المغربي إسماعيل حجيلة جدارية خاصة للدحدوح بنواحي مدينة أسفي جنوبي الدار البيضاء.

وأهدى حجيلة هذا العمل الفني، الذي اعتمد فيه على أدوات تقليدية عبر النحت في الجدار، إلى وائل الدحدوح، معربًا عن تضامنه معه إثر استشهاد عدد من أفراد أسرته، جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وعن هذه الجدارية التضامنية مع وائل الدحدوح، أوضح حجيلة أنه “اعتمد أسلوب النقش على الحائط في تجسيد لقوة الدحدوح وصلابته”، متقدمًا بالتعازي له وللشعب الفلسطيني.

وتابع حجيلة، الذي يحاول إيصال رسائله اعتمادًا على موهبته الفنية، قائلًا ”وائل الدحدوح رمز للمقاومة الفلسطينية من نوع آخر”، مشيرًا إلى أن الزميل الدحدوح “يُمثل الجسم الإعلامي الصامد، وظل كالجبل الشامخ واقفًا في وجه كل هذه المآسي”.

وأضاف الفنان المغربي للجزيرة مباشر ”هذه الجدارية هدية بسيطة لوائل الدحدوح باسم المغاربة كافة”.