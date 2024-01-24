ناشطون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون أمام مقر اجتماع للحكومة الكندية بأحد الفنادق (فيديو)

نظم ناشطون مؤيدون لفلسطين مظاهرات متواصلة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، أمام أحد الفنادق بمدينة مونتريال الكندية، حيث كان رئيس الوزراء جاستن ترودو يعقد اجتماعًا مع أفراد حكومته، تنديدًا بسياستهم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة العشرات من المواطنين الكنديين وأبناء الجاليات العربية والمسلمة وهم يقفون أمام الفندق حاملين أعلام فلسطين، ورافعين لافتات تندد بدعم إسرائيل، ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار.

This morning, as Justin Trudeau presides over his cabinet retreat at the posh Queen Elizabeth hotel in Montreal, citizens of conscience demand an end to his government’s complicity in genocide.#Gaza #genocide #cdnpoli #montreal #freepalestine pic.twitter.com/8c0apcwgJC — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) January 23, 2024

كما رفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها رئيس الحكومة الكندية بضرورة وضع حد للتواطؤ مع حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

From Jan 21-23, the luxurious Fairmont Queen Elizabeth Hotel in downtown Montreal is hosting the First Annual Conference in Support of Israeli Genocide. The Trudeau government calls it a “cabinet retreat”, but that phrase obscures the true purpose of this gathering. Come on… pic.twitter.com/VDimvLVuWJ — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) January 22, 2024

ومع درجة برودة بلغت 15 تحت الصفر، نظم مئات المتظاهرين مسيرة جابت عددًا من شوارع مدينة مونتريال، تم خلالها التأكيد أن سياسة الدعم التي تمنحها حكومة ترودو لجيش الاحتلال سيكون لها تاثير على مواقف الناخب الكندي في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

In minus 15 temperature today a thousand marched in Montréal against Israel’s genocide. Unbeknownst to protesters we passed hotel hosting Liberal Cabinet retreat while chanting “Israel terroriste, Trudeau complice” pic.twitter.com/d2JjfXHfai — Yves Engler (@EnglerYves) January 21, 2024

يُذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يشهد العديد من المدن الكندية مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.