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ناشطون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون أمام مقر اجتماع للحكومة الكندية بأحد الفنادق (فيديو)

مظاهرة تطالب رئيس الوزراء الكندي بوقف دعمه لإسرائيل
جانب من المظاهرة التي طالب فيها المتظاهرون رئيس الوزراء الكندي بوقف دعمه لإسرائيل (منصات التواصل)
24/1/2024

نظم ناشطون مؤيدون لفلسطين مظاهرات متواصلة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، أمام أحد الفنادق بمدينة مونتريال الكندية، حيث كان رئيس الوزراء جاستن ترودو يعقد اجتماعًا مع أفراد حكومته، تنديدًا بسياستهم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة العشرات من المواطنين الكنديين وأبناء الجاليات العربية والمسلمة وهم يقفون أمام الفندق حاملين أعلام فلسطين، ورافعين لافتات تندد بدعم إسرائيل، ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار.

كما رفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها رئيس الحكومة الكندية بضرورة وضع حد للتواطؤ مع حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ومع درجة برودة بلغت 15 تحت الصفر، نظم مئات المتظاهرين مسيرة جابت عددًا من شوارع مدينة مونتريال، تم خلالها التأكيد أن سياسة الدعم التي تمنحها حكومة ترودو لجيش الاحتلال سيكون لها تاثير على مواقف الناخب الكندي في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

يُذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يشهد العديد من المدن الكندية مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي