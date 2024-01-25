اعتقال جندي إسرائيلي بعد اتهامه باغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن أحد جنود الاحتياط الإسرائيلين اتهم باغتصاب زميلته، التي تم تكليفها بالخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام ضد الجندي تضمنت أن الاعتداء تم في ساعات متأخرة من الليل خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت الجندي بتهمة اغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد أشارت في تقارير سابقة إلى حادث أثار ضجة في أوسط الجيش الإسرائيلي عام 2022، إذ فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في انتحار مجندة إسرائيلية بعد يوم واحد من محاولة فاشلة للانتحار.

وانتحرت المجندة الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2022 بعد عشرة أيام من قيامها بإبلاغ ضابط في قاعدتها العسكرية بأنها تعرضت للاغتصاب خلال حفلة، ما أثر على حالتها العقلية.

ونشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قالت فيه إنه وفق تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، فإن حوالي “ثلث المجندات اللاتي يؤدين خدمتهن الإلزامية في الجيش الإسرائيلي تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في العام الماضي”.