تنديد عالمي بفيديو يوثق إعدام مدني يرفع علما أبيض في غزة (شاهد)

تصدر المنصات العالمية مقطع فيديو التقطه مصور قناة (آي تي في) البريطانية، للحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لرجل مدني يرفع علما أبيض، في منطقة “المواصي” التي يزعم جيش الاحتلال أنها آمنة، وندد الناشطون والحقوقيون باستمرار الجرائم الإسرائيلية في ظل صمت دولي مستمر.

وأظهر الفيديو المصور مجموعة من الأشخاص يحاولون الوصول إلى أسرهم المحاصرة، ويتحركون رافعين علما أبيض واضحا للعيان، لكن بعد ثوان قليلة من حركتهم، سقط “رمزي أبو سحلول” بعد استهدافه برصاص جيش الاحتلال، ليستشهد في وقت لاحق.

Moment innocent civilian brandishing white flag in Gaza 'safe zone' is shot dead in the street, as @johnirvineitv reports

https://t.co/wMtsG4CrcY — ITV News (@itvnews) January 23, 2024

وعلق مدير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنهم وثقوا وفاة رمزي، الاثنين الماضي، مؤكدًا امتلاكهم لقطات من زوايا أخرى توثق الاستهداف.

Okay, the Israeli spokesperson, who never tires of lying and denial, claims that the footage from @itvnews was edited. Another detailed footage from different angles will be released tomorrow. Let's see what he will lie about, and perhaps he can also resort to accusing @EuroMedHR… https://t.co/8vFWNOIwzs — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 24, 2024

وأثار الفيديو غضبًا واسعًا عبر المنصات، لا لكشفه حدثًا جديدًا، بل لأنه تم توثيقه من قناة إنجليزية، ولأنه يفنّد ادعاءات الجيش الإسرائيلي حول المناطق الآمنة وحماية المدنيين.

وخاطب النائب الأسكتلندي ستيفن فلين، خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، رئيس الوزراء ريشي سوناك، مستنكرًا هذا الصمت اتجاه تلك الجرائم.

'I don't think it's unreasonable to expect the PM of the UK to tell the people that shooting an unarmed man walking under a white flag is a war crime' SNP's @StephenFlynnSNP asks @RishiSunak to condemn the IDF after @johnirvineitv reported on a Palestinian man's killing in Gaza pic.twitter.com/wporfTEIbM — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) January 24, 2024

وأضاف قائلا “إطلاق النار على رجل أعزل يحمل راية بيضاء، جريمة حرب”، ليجيب سوناك بأنه يدعو إلى هدنة من أجل إيصال المساعدات وإخراج الأسرى الإسرائيليين.

وأشار الناشط البريطاني أوين جونز، إلى أن هذا ما وثقته الكاميرات، معلقًا: “اسأل نفسك إذن عما يفعله الجيش الإسرائيلي عندما يكون بعيدًا عن الأنظار”.

In the vast majority of cases, the Israeli army are not on camera. So when you watch this, ask yourself what the IDF is doing when they’re out of sight https://t.co/BQeG2M08kG — Owen Jones (@OwenJones84) January 24, 2024

وكتب المذيع مهدي حسن مستنكرًا: “هل يرغب أي شخص في الدفاع عن أشياء مثل هذه؟ أيرغب في ذلك أعضاء بالكونغرس أم أحد الخبراء الذين يدعون أن جيش الاحتلال هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟”.