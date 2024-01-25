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تنديد عالمي بفيديو يوثق إعدام مدني يرفع علما أبيض في غزة (شاهد)

لحظة استهداف المواطن الفلسطيني رمزي أبو سحلول برصاص جيش الاحتلال (منصات التواصل)
25/1/2024

تصدر المنصات العالمية مقطع فيديو التقطه مصور قناة (آي تي في) البريطانية، للحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لرجل مدني يرفع علما أبيض، في منطقة “المواصي” التي يزعم جيش الاحتلال أنها آمنة، وندد الناشطون والحقوقيون باستمرار الجرائم الإسرائيلية في ظل صمت دولي مستمر.

وأظهر الفيديو المصور مجموعة من الأشخاص يحاولون الوصول إلى أسرهم المحاصرة، ويتحركون رافعين علما أبيض واضحا للعيان، لكن بعد ثوان قليلة من حركتهم، سقط “رمزي أبو سحلول” بعد استهدافه برصاص جيش الاحتلال، ليستشهد في وقت لاحق.

وعلق مدير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنهم وثقوا وفاة رمزي، الاثنين الماضي، مؤكدًا امتلاكهم لقطات من زوايا أخرى توثق الاستهداف.

وأثار الفيديو غضبًا واسعًا عبر المنصات، لا لكشفه حدثًا جديدًا، بل لأنه تم توثيقه من قناة إنجليزية، ولأنه يفنّد ادعاءات الجيش الإسرائيلي حول المناطق الآمنة وحماية المدنيين.

وخاطب النائب الأسكتلندي ستيفن فلين، خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، رئيس الوزراء ريشي سوناك، مستنكرًا هذا الصمت اتجاه تلك الجرائم.

وأضاف قائلا “إطلاق النار على رجل أعزل يحمل راية بيضاء، جريمة حرب”، ليجيب سوناك بأنه يدعو إلى هدنة من أجل إيصال المساعدات وإخراج الأسرى الإسرائيليين.

وأشار الناشط البريطاني أوين جونز، إلى أن هذا ما وثقته الكاميرات، معلقًا: “اسأل نفسك إذن عما يفعله الجيش الإسرائيلي عندما يكون بعيدًا عن الأنظار”.

وكتب المذيع مهدي حسن مستنكرًا: “هل يرغب أي شخص في الدفاع عن أشياء مثل هذه؟ أيرغب في ذلك أعضاء بالكونغرس أم أحد الخبراء الذين يدعون أن جيش الاحتلال هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل