شاهد: كتائب المجاهدين في غزة تمطر قوات الاحتلال بالصواريخ

نشرت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة، تسجيلا مصورا، الأربعاء، لما قالت إنه قصف لتجمعات وحشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت اللقطات عمليات إطلاق لقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.

وقال أبو بلال، الناطق العسكري لكتائب المجاهدين، إن مقاتلي الكتائب لا يزالون “يدكون ويضربون قوات العدو الصهيوني في جميع محاور التقدم في قطاع غزة بالأسلحة المتنوعة والمناسبة حتى في مناطق شمال القطاع التي ادعى السيطرة عليها”.

وأضاف أن “عملية شرق جباليا بالأمس والاشتباكات المتواصلة وعمليات دك التحشدات العسكرية وقصف مغتصبات الغلاف المستمر دليل صدقنا وخداع وكذب العدو”.

وتشنّ إسرائيل حربا عنيفة على القطاع المحاصر منذ 111 يوما على التوالي، أسفرت عن سقوط 25700 شهيد و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.