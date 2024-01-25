صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في حق آلاف الأفواه الجائعة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة في حق مواطنين مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إغاثية، قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 جريحا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة”.

وأوضح القدرة أن هذه المجزرة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

وأكد المتحدث أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة، الذي يفتقر إلى الإمكانيات الطبية الضرورية واللازمة.

من جهتها أكدت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة “وصول أكثر من 200 شهيد وجريح إلى المجمع”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت مرابطة بالقرب من نقطة تفتيش هي التي أطلقت الأعيرة النارية على الفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية.

وأضاف المراسل أن العديد من المصابين نقلوا لتلقي العلاج في مجمع الشفا الطبي الذي يمثل النقطة الطبية الوحيدة التي ما زالت تعمل.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إدخال مساعدات إلى محافظتي غزة والشمال في القطاع منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في الأول من ذات الشهر.

وقال متحدث الأونروا عدنان أبو حسنة: “متوسط أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا منذ نحو أسبوع يقدّر بحوالي 5-7 شاحنات، محمّلة بالمواد الغذائية”.

وأكد أبو حسنة أن هذه المساعدات “لا تلبي شيئا من احتياجات سكان محافظتي غزة والشمال”، لافتًا إلى أن “عشرات الآلاف منهم يتضوّرون جوعًا”.