صحفية بريطانية تحتج خلال مقابلة على الهواء دعما لغزة واليمن (فيديو)

قالت الصحفية البريطانية، مريام فرنسوا، في مقابلة مع قناة “سكاي”، إننا (في إشارة إلى بريطانيا) نقصف اليمن، إحدى أفقر الدول في العالم، في الوقت الذي يعاني هذا البلد من المجاعة ويتعرض للحصار لأن مجموعة من الأفراد يشكلون مشكلة للملاحة.

وسخرت مريام من سبب قصف اليمن بقولها “نقصف اليمنيين بسبب مساندتهم الفلسطينيين الذين نرتكب بحقهم إبادة جماعية. يرفضون ذلك فنقوم بقصفهم”.

وخلال المقابلة هتفت مريام بصوت مرتفع قليلا قائلة: “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وتساءلت مريام “كيف نجرؤ على مناقشة التجارة في الوقت الذي يتم فيه علاج أطفال في غزة بدون تخدير؟ هناك أشياء تتطلب بعض التضحيات، والبضائع واحدة منها”.

وردًّا على سؤال من مذيعة البرنامج عما يجب القيام به إذا كان الحوثيون قد اتخذوا “الاقتصاد العالمي رهينة”، بحسب وصفها، طالبت مريام بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت إنه “من غير المعقول أن تتم إبادة هؤلاء الناس (في إشارة إلى غزة) ولا تتوقعون تبعات”.

وفي تغريدة على موقع إكس، تساءلت مريام “كيف يتم فرض حصار على ناس يتضورون جوعا (في إشارة إلى أهل غزة)”.

وأثارت مقابلة ماريام فرنسوا موجة من الإشادة والتأييد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب خالد من اليمن تعليقا على فيديو المقابلة على اليوتيوب قائلا “تحية من اليمن لهذه السيدة التي تكلمت بكلمة الحق وتحية لكل أحرار العالم”.

وكتب علي “من العراق تحية لهذه المرأة التي لها ضمير حي وإنسانية”.

