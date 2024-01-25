عودة صلاح من ساحل العاج للعلاج في ليفربول تتحول إلى جدل حول الانتماء

أكد المدرب المساعد في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بيباين لايندرز، أنه لا يمكن التشكيك في التزام اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك في أعقاب عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا لتلقي العلاج في ليفربول بعد إصابته في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن قائد المنتخب المصري سيعود من ساحل العاج لكي يتولى الجهاز الطبي بالنادي عملية تأهيله، مع وجود أمل بأن يعود للانضمام إلى المنتخب المصري إذا تأهل للمراحل الأخيرة من البطولة.

وكان أحمد حسن، وهو أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب المصري، قد وجه انتقادات شديدة لصلاح، وقال إنه كان ينبغي له البقاء مع الفريق “حتى لو كان يقف على قدم واحدة”.

ولكن لايندرز دافع عن صلاح البالغ من العمر 31 عاما وقال: “الشخص الوحيد الذي ينبغي ألا تشكك في التزامه هو محمد صلاح”.

وقال: “في أول مباراة، لعب وسجل أهدافا، وقدم تمريرات حاسمة، هو قائد الفريق، وبالطبع هو لاعب مهم للغاية، ولكن السبب الوحيد الذي جعل جهازنا الطبي يقرر إعادته هو إعطاؤه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحا للعب مع المنتخب المصري إذا وصل للنهائي”.

وأضاف لايندرز “أنا سعيد للغاية لأن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، ونادي ليفربول عملا سويا، كانا على تواصل واتخذا القرار سويا”.

عاصفة جدل على مواقع التواصل

وأثار قرار صلاح ترك المنتخب الوطني المصري في ساحل العاج والعودة للعلاج في ليفربول عاصفة من الجدل على مواقع التواصل.

وانقسمت الآراء إلى فريقين: الأول وجه انتقادات حادة لصلاح لتركه الفريق أثناء منافسات أكبر بطولات إفريقيا، ورأى أن محمد صلاح لا يكترث بالفريق الوطني، بعد أن وجد أن نتائجه مخيبة للآمال، وأن اهتمام صلاح الأول بفريق ليفربول، نظرا لمكاسبه الكبيرة منه.

تصريح مهم جدا من كلوب يشمل اعترافا ضمنيا بأنه أخطأ بإعلان رحيل صلاح إلى إنجلترا استباقا لبيان المنتخب المصري الثاني.

هذا التسرع من كلوب ليس الأول وللأسف أضر بصورة صلاح كثيرا وأغضب كثيرين وأنا منهم.

ما كنا نحتاجه في هذه الأزمة هو إيضاح مباشر لطبيعة الإصابة من البداية وألا يستبق… https://t.co/LgtWfNo0uv — Amr Nageeb Fahmy (@amrnfahmy) January 24, 2024

أما الفريق الثاني فدافع عن صلاح على أساس أنه لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن أفضل علاج ممكن لإصابته، ولا داعي للتشكيك في قراره مغادرة المنتخب الوطني في ساحل العاج.

ومن بين منتقدي محمد صلاح النجم السابق للمنتخب المصري، محمد زيدان، الذي قال في مقابلة “كان من المفروض أن صلاح يقوم بدوره كقائد حتى لو لم يكن في الملعب. الجمهور المصري مُحبط من قراره لأنه كان يجب عليه التحلي بالشجاعة كلاعب تجاه منتخب بلاده”.

طالما عرفنا ان التشخيص مزق مش شد من يوم السبت .. ليه لم يتم الإعلان عن ده في يومها وانه تم الاتفاق مع ليفربول علي السفر .. مع ذكر ان صلاح كان المفروض يسافر في ساعتها بس هو اختار يستني لغاية بعد ماتش كاب ڤيردي وتأكد الصعود ؟! ساعتها كل الناس كانت هتبقي فاهمة حقيقة الاصابة وان… — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) January 24, 2024

وقام البعض ببث فيديوهات تقارن بين أداء صلاح مع ليفربول وأدائه مع مصر بعنوان “الفارق بين محمد صلاح نسخة ليفربول ونسخة مصر”، وذلك في إشارة إلى أنه لا يقدم للمنتخب الوطني كل ما عنده.

وقال مغرد آخر: “الفارق بسيط: مع ليفربول الراتب بالجنيه الإسترليني ولكن مع المنتخب الوطني الراتب بالجنيه المصري.. وفهمكم كاف”.

ورأى من دافع عن صلاح أن من حقه أن يبحث عن رعاية أفضل في النادي الذي يلعب له.

الناس بتقارن بين سفر الشناوى 🥊 و صلاح 👑

الشناوى 🥊 🥊

– الموسم بتاعه شبه انتهي ومسافر يعمل عمليه وخلاص هو بره البطوله واستمراره يسبب مضاعفات🫣

صلاح 👑👑

– اصابه بسيطه وممكن يتعالج ويتأهل مع المنتخب عادى ولما يخف يقدر يلحق يلعب مع المنتخب في حال وصل المنتخب لادوار متقدمه .👇👇👇 pic.twitter.com/8xdhwsT3HN — 🦅✪ĚŁM🅰️ŞRŸ✪🦅🥷 (@Masry12Mohamed) January 24, 2024

وتساءل مغرد آخر: “لو أصيب صلاح مع المنتخب، من الذي سينفق على علاجه؟”.

وأضاف آخر: “مشكلة صلاح مع المنتخب الوطني أنه أعلى فنيا من باقي اللاعبين، ولهذا مستواه مع المنتخب يبدو أقل من مستواه مع ليفربول”.