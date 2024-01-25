فلسطيني أصيب بالشلل بعد استهدافه بطلق ناري من طائرة إسرائيلية وزوجته تناشد لعلاجه في الخارج (فيديو)

قالت زوجة المواطن الفلسطيني رايق أبو شلط إن زوجها يعاني من شلل كامل جراء إصابته برصاصة إسرائيلية في الرقبة.

وأضافت الزوجة في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن زوجها أصيب وهو يهم بالخروج من باب الدار عندما استهدفته طائرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” بطلق ناري استقر في رقبته.

وناشدت الزوجة الجهات الفلسطينية والمصرية، تسهيل وتسريع عملية تحويله إلى الخارج لتلقي العلاج، مضيفة أنه قضى حوالي 16 يوما وهو ينتظر قرار التحويل، وأن سفره للعلاج أمر ضروري.

وشددت الزوجة على أن الحالة الصحية لزوجها المصاب تتدهور يوما بعد يوم، وأنه لم يستفد طوال هذه المدة من أي علاج أو دواء بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

من جهتها قالت أيمان رايق أبو شلط ابنة المواطن الفلسطيني المصاب وهي تمسح دموعها، إن وضعه الصحي صعب جدا وحياته مهددة في أي لحظة.

وأضافت “كل ما نطلبه هو أن يستفيد من العلاج بالخارج في أقرب وقت ممكن”.

وتابعت “إخواني وأخواتي يبكون ليلا نهارا وهم ينتظرون عودته على قدميه إلى البيت”.