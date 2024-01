محتجون ضد الحرب في غزة يقاطعون كلمة بايدن خلال مؤتمر في واشنطن (شاهد)

لليوم الثاني على التوالي، قاطع محتجون على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مؤتمر لنقابة عمال السيارات في واشنطن، أمس الأربعاء.

Biden's speech is interrupted by protesters for the second day in a row pic.twitter.com/MCuZXmOAuB

وأظهرت لقطات المحتجون وهم يهتفون “يجب أن تستيقظ” أثناء إلقاء باين خطابه، الأربعاء، فيما جرّتهم قوات الأمن على الأرض لإخراجهم من القاعة.

Gaza protesters dragged out on the floor by their hands at this Biden speech. UAW workers trying to drown them out. pic.twitter.com/gCM6g7t2Gr

— Katie Rogers (@katierogers) January 24, 2024