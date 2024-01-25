محتجون ضد الحرب في غزة يقاطعون كلمة بايدن خلال مؤتمر في واشنطن (شاهد)

لليوم الثاني على التوالي، قاطع محتجون على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مؤتمر لنقابة عمال السيارات في واشنطن، الأربعاء.

Biden's speech is interrupted by protesters for the second day in a row pic.twitter.com/MCuZXmOAuB — RNC Research (@RNCResearch) January 24, 2024

وأظهرت لقطات المحتجون وهم يهتفون “يجب أن تستيقظ” أثناء إلقاء باين خطابه، الأربعاء، فيما قامت قوات الأمن بجرّهم على الأرض لإخراجهم من القاعة.

Gaza protesters dragged out on the floor by their hands at this Biden speech. UAW workers trying to drown them out. pic.twitter.com/gCM6g7t2Gr — Katie Rogers (@katierogers) January 24, 2024

والثلاثاء، قاطع ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، خطابا لبايدن، مرات عدة، في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا.

وردد الناشطون هتاف “أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” أثناء كلمة بايدن، قبل أن يتم إخراجهم من المكان، كما شهد أمام مبنى الصالة وقفة احتجاجية تنديدًا بقتل إسرائيل أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة، ورفضا لتبرير ذلك بحجة “الدفاع عن النفس”.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها “فقط المجتمعات المريضة هي من ترتكب الإبادة الجماعية”، و”ضرائبكم تقتل الأطفال في غزة” و”أوقفوا إطلاق النار الآن” و”السفاح جو، يداك ملطختان بالدماء”.

محتجون يقاطعون خطاب الرئيس الأمريكي جو #بايدن احتجاجًا على سياسته بشأن #غزة.. هكذا رد أنصاره عليهم #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cM8X7ZrLzN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2024

وترك المحتجون دمى وأثواب أطفال مبللة بسائل أحمر، وسوائل ملونة بالدم في زجاجات بلاستيكية مقابل مبنى الصالة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء “25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.