مشاهدو الجزيرة مباشر يناشدون الجهات المختصة مساعدتهم على البحث عن ذويهم في غزة (فيديو)

عبر عدد من جمهور الجزيرة مباشر عن طلبهم المساعدة من الجهات المختصة على البحث عن أقاربهم في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصال بهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة المباشر أن ذويهم تعرضوا للإصابة جراء القصف الإسرائيلي قبل فقدانهم.

وأشاروا إلى أن القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي يوجد فيها ذووهم يزيد من قلقهم.

وقال بعضهم إنهم يريدون التأكد مما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة أم استشهدوا، إذ إنهم بحثوا عنهم في المستشفيات وفي مراكز الإيواء ولم يصلوا إلى أي نتيجة.

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سبق أن أوضح أن عدد المفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يقل عن 7 آلاف شخص.

وأضاف المكتب أن هؤلاء المفقودين موزعون بين أشخاص وعائلات ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي هدمها جيش الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وأفراد قُتلوا في الشوارع بدم بارد وما زالت جثامينهم ملقاة فيها، وآخرين اختطفهم الجيش في الممر الذي خصصه لنزوح السكان بين شمال القطاع وجنوبه.