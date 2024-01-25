وول ستريت جورنال: إسرائيل بصدد بناء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع غزة

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السلطات الإسرائيلية بصدد إعداد منطقة بعرض كيلومتر واحد على طول الحدود داخل غزة، ضمن خطة واسعة لبناء منطقة أمنية سيُمنع الفلسطينيون من الدخول إليها.

وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال قامت بواسطة الجرافات والمعدات الثقيلة بتسوية الأراضي الزراعية والمباني هناك وتحويلها إلى منطقة عسكرية محظورة.

واعتبر التقرير أن هدف المسؤولين الإسرائيليين من هذا الإجراء الأمني الجديد يتمثل في “بناء منطقة عازلة ضمن خطة لتجريد قطاع غزة من السلاح وطمأنة الإسرائيليين بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى البلدات القريبة من الحدود التي تم إخلاؤها بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي الذي أودى بحياة 1200 شخص”.

وأوضح كاتبا التقرير أن هذا المشروع يشكل مصدرا لإحباط متزايد للمسؤولين الأمريكيين الذين يقولون إنهم عبروا لأول مرة عن معارضتهم لمثل هذه الخطط بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن تحويل الحدود على طول قطاع غزة التي تبلغ 25 ميلًا إلى منطقة محظورة، من شأنه أن يعمق مخاوف الفلسطينيين من أن إسرائيل تعتزم احتلال مزيد من الأراضي في غزة، ويحول دون إقناع الحكومات العربية بالمساعدة على إعادة بناء القطاع بعد توقف القتال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عبر الثلاثاء الماضي، عن معارضته لهذا المشروع قائلا “لقد كنا واضحين بشأن الحفاظ على السلامة الإقليمية لغزة”.

وفي إشارة إلى الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة في الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المشروع، أشار بلينكن إلى أن واشنطن قد تقبل منطقة مؤقتة، موضحا أن الأسئلة لا تزال قائمة حول “الترتيبات الانتقالية” عندما يتراجع معدل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وخلص التقرير إلى وجود حالة من الاتفاق بين المسؤولين الإسرائيليين على أن هذه المنطقة العازلة قد تكون مؤقتة، لكنهم لم يقدموا جدولا زمنيا للمدة التي قد تكون فيها ضرورية، كما لم يعلنوا حجم الشريط المخطط له أو أي تفاصيل أخرى عنه.