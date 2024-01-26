أبرز ملامح قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب على غزة

قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت، في حكمها الصادر اليوم الجمعة، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وفيما يلي أبرز ما نص عليه القرار وفقا لرئيسة المحكمة جوان دونوغو: