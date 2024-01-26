أبرز ملامح قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب على غزة
26/1/2024-|آخر تحديث: 26/1/202404:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت، في حكمها الصادر اليوم الجمعة، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
وفيما يلي أبرز ما نص عليه القرار وفقا لرئيسة المحكمة جوان دونوغو:
- على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة
- على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة
- على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
- على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية
- يجب أن تكف إسرائيل عن القتل أو إلحاق الأذى أو إخضاع جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
- من الضروري التزام جميع أطراف الصراع في غزة بالقانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط
- يجب أن تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة
- على إسرائيل أن تقوم بإجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة باتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية
- إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع جرائم القتل بحق مجموعة بشرية أو التسبب في ضرر جسيم لها
- أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
- لا إمكانية في غزة للوصول إلى الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه
- الوضع يتدهور في قطاع غزة نحو كارثة وسيؤثر ذلك في محيط القطاع
- نؤكد حق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
- قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة
- الفلسطينيون يشكلون مجموعة عرقية وطنية محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
- لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ولا يمكن قبول طلبها رد الدعوى
المصدر : الجزيرة مباشر