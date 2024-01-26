أمريكا تدعم إسرائيل في حربها على غزة بأسلحة جديدة.. تعرف عليها

أبرمت الولايات المتحدة وإسرائيل صفقة أسلحة ضخمة، تتضمن تزويد تل أبيب بعدد كبير من طائرات “إف 35” و”إف 15 إيه آي”، وفق ما ذكرت قناة “12” العبرية الخاصة، أمس الخميس.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين من وزارة الدفاع، شاركوا في إبرام الصفقة مع واشنطن، أن “اتفاق أسلحة كبير أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث سيتم تزويد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بثلاثة أسراب طيران جديدة، وآلاف الذخائر”.

وتتضمن الصفقة، وفق المسؤولين الإسرائيليين، تزويد جيش الاحتلال بعدد كبير من طائرات “إف 35″ و”إف 15 إيه آي” والأباتشي.

وقال المسؤولون إن الصفقة “ذات حجم استثنائي”، في وقت تستمر فيه الحرب في غزة، وكذلك القتال في الشمال مع “حزب الله” اللبناني.

وأشاروا إلى أن الصفقة تمت خلال الساعات الـ24 الماضية في واشنطن، حيث مثّل تل أبيب وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء إيال هاريل، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة “12” إن إسرائيل طلبت من الأمريكيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظرا لتطور المعركة في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، ستكون إسرائيل أول دولة تتسلم طائرات “إف 35” المتطورة التي تصنعها شركة بوينغ الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمها لإسرائيل.

وفي 25 أكتوبر الماضي، كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس” الإخبارية في الولايات المتحدة، أن 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال حكومة بلادهم السلاح إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.