أهالي أسرى إسرائيليين يغلقون معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي تظاهر، اليوم الجمعة، عشرات من أهالي وذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وأغلقوا معبر كرم أبو سالم لمنع عبور أي قوافل مساعدات إلى غزة.

وصرح عدد من المتظاهرين من أمام المعبر بأنه “لن تمر أية مساعدات إلى داخل قطاع غزة حتى عودة آخر الأسرى”.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية صورا للمتظاهرين عند المعبر وسط إجراءات أمنية مشددة.

בפעם השלישית ברציפות, מפגינים ובני משפחות חטופים חסמו את מעבר כרם שלום לשיירות האספקה והסיוע לעזה: "אף סיוע לא יעבור עד שאחרון החטופים יחזור"@pozailov1 @AmichaiStein1

צילום: אפרת אברהמי, צו 9 pic.twitter.com/RNqRc8dz8i — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2024

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قد اتهمت، أمس الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتعريض حياتهم للخطر.

وطالبت العائلات أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي “بالتصرف بمسؤولية لإنقاذ حياة 136 إسرائيليًّا تم التخلي عنهم”.

وذكر موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن مئات المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود مع قطاع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إليه حتى عودة الأسرى.

وقال الموقع إن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفرادًا من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات الأسرى، وجنود احتياط سُرّحوا من الجيش في الآونة الأخيرة، إضافة إلى مستوطنين جرى إجلاؤهم من المستوطنات على الحدود مع غزة ولبنان بعد بدء الحرب.