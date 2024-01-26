أول تعليق من نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة (فيديو)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية، قائلا إنها “حرمت إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي قضى باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها.

وأضاف نتنياهو “سنواصل هذه الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل، فاستعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد بمثابة وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل”.

وتابع “سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا مع الالتزام بالقانون الدولي”، على حد وصفه.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت، في حكمها الصادر الجمعة، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.