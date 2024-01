إعدام سجين بطريقة مثيرة للجدل تطبق لأول مرة في الولايات المتحدة

طبّقت ولاية ألاباما الأمريكية طريقة جديدة للإعدام تنفّذ لأول مرة في عموم الولايات المتحدة، وأثارت جدلًا واسعًا خاصة بعد روايات شهود عيان من داخل غرفة الإعدام.

وأعدمت الولاية كينيث سميث المدان بجريمة قتل عن طريق خنقه بغاز النيتروجين، وهو أسلوب يطبق لأول مرة منذ 4 عقود جرت العادة فيها بالولاية على تنفيذ الإعدام عن طريق الحقن المميتة.

وأدين سميث بارتكاب جريمة قتل عام 1988، ونجا من محاولة إعدام سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بعدما فشلت سلطات السجن في إدخال إبرة الحقن المميتة في وريده، لتقرر الولاية بعدها تطبيق “بروتوكول” جديد في عقوبة الإعدام عن طريق الخنق بالنيتروجين.

ووصفت الولاية “بروتوكولها” الجديد بأنه “طريقة الإعدام الأكثر إنسانية وغير مؤلمة التي عرفها الإنسان”، وتوقعت أن يفقد سميث وعيه في أقل من دقيقة ويموت بعد مدة وجيزة، لكن شهود عيان سمحت لهم السلطات بمشاهدة عملية الإعدام قالوا إن الأمر استغرق دقائق إضافية عدة، على ما يبدو.

وروجت ولاية ألاباما لطريقة الإعدام الجديدة على أنها البديل الأبسط من الحقن المميتة حيث يكون من الصعب أحيانًا إدخال الإبرة في وريد الشخص الذي سيتم إعدامه.

وسعت جماعات حقوقية وخبراء في مكافحة التعذيب ومحامو سميث إلى منع إعدامه بالطريقة الجديدة قائلين إن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر وتجريبية، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة مؤلمة أو إصابة غير مميتة.

وفي رحلة سميث الثانية والأخيرة إلى غرفة الإعدام، فجر الجمعة، قام السجانون بتقييده في سرير الإعدام وربطوا قناع التنفس الصناعي على وجهه، ثم ربطوا علبة من النيتروجين النقي بالقناع التي بمجرد فتحها حرمته من الأكسجين وخنقته.

مسؤولو السجن قالوا إن الإعدام بدأ الساعة 7.53 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (1:53 بتوقيت غرينتش الجمعة)، وتم إعلان وفاة سميث الساعة 8.25 مساء (2:25 بتوقيت غرينتش).

وبحسب 5 صحفيين سُمح لهم بمشاهدة عملية الإعدام من خلال الزجاج كشهود إعلاميين، بدا أن سميث ظل واعيًا لدقائق عدة بعد فتح عبوة النيتروجين، وقال الشهود إنه بدأ يهز رأسه ويتلوى لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم أمكن رؤيته وهو يتنفس بعمق لدقائق عدة قبل أن يتباطأ تنفسه ويموت.

وقال جون هام، مفوض ألاباما، في مؤتمر صحفي: “يبدو أن سميث كان يحبس أنفاسه لأطول فترة ممكنة وقاوم القيود بعض الشيء، لكنها كانت حركة لا إرادية وكان كل ذلك متوقعًا”.

القس جيف هود، المستشار الديني الذي حضر عملية تنفيذ الإعدام قال إن مسؤولي السجن في الغرفة “فوجئوا بشكل واضح بمدى سوء الأمور”.

هود الذي حضر 4 عمليات إعدام خلال الأشهر الـ15 الماضية قال “ما رأيناه كان دقائق لشخص يكافح من أجل حياته.. لقد رأينا دقائق معدودة لشخص يتحرك ورأينا بصاقًا، ورأينا أشياء تخرج من فمه على القناع الذي كان يمزق رأسه”.

وقبل تشغيل النيتروجين، أدلى سميث ببيان قال فيه “الليلة، تسببت ألاباما في تراجع البشرية خطوة إلى الوراء ثم أشار إلى زوجته وأقارب أخرين حضروا جلسة إعدامه “سأغادر بالحب والسلام والنور. أحبكم جميعًا”.

Kenneth Smith will be the first human being in the United States put to death using nitrogen gas, a method that is not based on any scientific evidence.

Alabama should stop Smith’s execution and scrap the death penalty completely. https://t.co/z5uFxl74f4 pic.twitter.com/vrD93v7rfc

— Human Rights Watch (@hrw) January 24, 2024