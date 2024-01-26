الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويقتحم مدينتي جنين وطوباس في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، في ظل استمرار للاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة المتزامنة مع الحرب على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عدة أحياء، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بينهم أسيران محرران من بلدة عرابة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.

وفي وقت سابق أصيب 4 مواطنين بينهم ضابط إسعاف، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال اقتحام منازل في قرية فحمة جنوب جنين.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت وتيرة اعتقالاتها للنشطاء والشبان الفلسطينيين.