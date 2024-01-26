“العال” الإسرائيلية تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

قالت شركة الطيران الإسرائيلية ‭)‬العال‭(‬ اليوم الجمعة، إنها ستعلق مسار الرحلات إلى جوهانسبرغ في نهاية مارس/آذار، وعزت ذلك إلى الوضع الأمني ​​الحالي والانخفاض الحاد في الطلب بعد اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في دعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الشركة الإسرائيلية، التي تسيّر ما يصل إلى رحلتين أسبوعيا بدون توقف إلى جوهانسبرغ، إنها ستغير الطائرات “العريضة البدن” التي تستخدمها في ذلك المسار للتوسع بالوجهات الحالية في حين تبحث عن مسارات جديدة.

ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى مكونة من 84 صفحة، وثقت خلالها بالدلائل القاطعة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة بإصدار “أمر فوري” بوقف الحرب، إلى حين البت في القضية.

ويُنتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم الجمعة، عند الساعة (الثالثة عصرا) بتوقيت مكة المكرمة، في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.