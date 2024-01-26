المرصد الأورومتوسطي: أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في غزة جراء الحرب (فيديو)

قال المرصد الأور ومتوسطي إنه رصد أكثر من 120 مقبرة عشوائية استحدثت في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف المرصد أن المقابر العشوائية تركزت في الأحياء السكينة وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية وساحات المستشفيات والمدارس.

بسبب الأعداد الكبيرة للقتلى وصعوبة الوصول للمقابر في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.. أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية استُحدثت في قطاع غزة تتوزع أماكنها في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية وساحات المستشفيات والمدارس

pic.twitter.com/NSy2bELMea — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) January 25, 2024

وأوضح المركز في تقرير خاص أن هذه المقابر الجماعية العشوائية، توزعت على العديد من الأماكن في القطاع أبرزها:

* مقبرة بمدرسة حليمة السعدية جنوبي جباليا التي استحدثت خلال الشهر الجاري وتضمنت أكثر من 120 قبرا لأشخاص بعضهم مجهول الهوية.

* مدرسة الرفاعي المقابلة للمسجد العمري في جباليا البلد التي ضمت 70 قبرا.

* مقبرة البطش التي استحدثت في أكتوبر2023 في حي التفاح شمالي قطاع غزة وتضم ما بين 500 وألف شهيد.

* مقبرة بجوار المستشفى الإندونيسي في حي تل الزعتر شمال مخيم جباليا وتضمن أكثر من 200 شهيد وتم استحداثها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

* مقبرة شارع الاستقلال بحي الدرج التي تضم أكثر من 200 قبر.

* مقبرة بالقرب من مسجد عز الدين القسام في حي الدرج وتضم أكثر من 150 قبرا.

* مقبرة غرب خان يونس جنوبي القطاع وتضم أكثر من 111 قبرا.

* مقبرة ساحة مستشفى الشفا التي استحدثت في نوفمبر 2023 ودفن فيها أكثر من 175 شهيدا.

* مقبرة في سوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثثهم بمستشفى كمال عدوان بعد حصاره من قبل جيش الاحتلال.

* جامعة الأقصى غرب خان يونس حيث دفن فيها عدد غير محدد من جثامين الشهداء.

وكانت منظمة الصحة العالمية ومؤسسات أممية أخرى قد حذَّرت من احتمال انتشار الأوبئة في مناطق مختلفة بالقطاع المحاصر، مع استمرار الحرب الإسرائيلية، وتقييد وصعوبة دفن جثث الشهداء.

كما حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن “الأمراض المِعَوية في غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، والجلدية 3 أضعاف”.

وأكدت الوكالة الأممية وجود تقارير تفيد بانتشار التهاب الكبد الوبائي، إضافة إلى تفشي أوبئة أخرى مثل الكوليرا.