انخفاض مؤشر التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% جراء هجمات الحوثيين

انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس جرّاء هجمات جماعة الحوثيّين اليمنيّة في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة التي كشفت أن لديها قلقا شديدا وتداعيات سلبية بشأن مستقبل التجارة العالميّة بكاملها.

وقال يان هوفمان، المسؤول في منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، “نحن قلقون جدا أيضا إزاء الهجمات المسجلة ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي”.

ووفقا للأونكتاد، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.

وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يقول الحوثيون إنهم سيستهدفون أي سفينة مرتبطة بإسرائيل، تعبر البحر الأحمر وخليج عدن تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وشدد الخبير في الأونكتاد على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظرا إلى أن “أكثر من 80%” من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر، ولأن “طُرقا مهمة أُخرى أصبحت تتعرض للضغط أيضا”.

يذكر أن التعطّل الكبير والتراجع المسجل في عمليات العبور عبر البحر الأسود بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، مما أدّى إلى انخفاض حركة المرور عبرها.

وأشارت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ “الاضطرابات المُطوّلة في طُرق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثّر في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى تأخير في تسليم السلع وزيادة التكاليف وخطر حصول التضخم”، مبدية قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية خاصة.