رغم الراية البيضاء.. قناصة الاحتلال تقتل شقيقين حاول أحدهما إنقاذ الآخر في خان يونس (صور)

قتل قناصة الاحتلال الإسرائيلي شقيقين من عائلة بربخ أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر بعد إصابته في خان يونس جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وغزا مشهد جثتي الشهيدين فوق بعضهما على الأرض، منصات التواصل، خاصة بعد أن كشف أقاربهما تفاصيل ما حدث، إذ أعلن عمّهما نضال رامز بربخ في منشور عبر فيسبوك، استشهاد ابني أخيه عادل: ناهض (13 سنة) ورامز (20 عامًا)، معلّقًا على صورهما “فلذات كبدي استشهدا خلال محاولتهم النزوح من بيتهم إلى مكان آمن”.

وقال “لم تحميه رايته البيضاء، ولم تشفع له طفولته، خرج الطفل ناهض عادل رامز بربخ من بيته يحمل راية بيضاء ليخلي بيته حسب أوامر الجيش الإسرائيلي ويجتاز عرض الأسفلت أمتارًا ويتبعه باقي أفراد الأسرة فردًا فردًا، ومن ثم ذهابهم معًا إلى منطقة مواصي خان يونس بحثًا عن الأمان”.

وتابع “قنصه أحد الجنود الإسرائيلين في فخده، فحاول أن يقف، فقنصته رصاصة أخرى فسقط أرضًا ومرة أخرى حاول الوقوف فكانت الرصاصة الثالثة القاتلة في رقبته، وكان خلال ذلك قد حاول شقيقه رامز إنقاذه فقنصه الجندي في رأسه ليسقط فوق أخيه ناهض ويستشهدان”.

وقال إن الفاجعة وقعت “أمام أعين أبيهم الذي كان عاجزًا عن فعل أي شيء بفعل رصاصات القناصة، وبقيت حسرة في قلبه وقلوب أفراد أسرته الذين شاهدوهما، علمًا أن الجريمة وقعت على بعد ثلاثة أمتار عن منزلهم، وسقطت رايته البيضاء”.

أما شقيقتهما رموز فقد نعتهما عبر فيسبوك قائلة “إخواتي حبايب قلبي استشهدوا، اخواتي سندي راحوا بغمضة عين، الله يرحمكم يا راس قلبي ويصبرني على فراقكم، والله كسرتوا قلبي، رحتوا وسبتوني لمين، مين بدو ييجي عليا، مين بدو يكلمني ويقلي يا رموز مشتقالك تعالي بدي أشوفك، والله يا ناهض يا حبيبي كنت بدي آجي وأشوفك وأشوف رامز”.

وتابعت معلّقة على صورتيهما “كنت كتير مشتقالكم ونفسي أشوفكم كنت بحلم فيكم من اشتياقي إلكم، كنت بدي اروح أجيبكم، من يوم ما روحتوا راحت روحي معكم”.

ولم يكن ناهض وأخيه أول من استشهدا في غزة رغم رفع الراية البيضاء، فقبل يومين تصدّر المنصات العالمية مقطع فيديو التقطه مصور قناة (آي تي في) البريطانية، للحظة استهداف قنّاص إسرائيلي لرجل مدني يرفع علما أبيض، في منطقة المواصي التي يزعم جيش الاحتلال أنها آمنة، وندد الناشطون والحقوقيون باستمرار الجرائم الإسرائيلية في ظل صمت دولي مستمر.

وأظهر الفيديو المصور مجموعة من الأشخاص يحاولون الوصول إلى أسرهم المحاصرة، ويتحركون رافعين علما أبيض واضحا للعيان، لكن بعد ثوان قليلة من حركتهم، سقط “رمزي أبو سحلول” بعد استهدافه برصاص جيش الاحتلال، ليستشهد في وقت لاحق.

