شاهد: سرايا القدس تقصف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال في خان يونس

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لعمليات قصف مواقع الحشود العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون في مدينة خان يونس، الجمعة.

وتضمنت اللقطات عمليات إطلاق القذائف وسط دعوات التهليل والتكبير من قبل عنصر المقاومة في سرايا القدس.

وكانت مدينة خان يونس طوال الأسبوع الجاري مسرحًا لعمليات عسكرية نفذتها فصائل المقاومة ضد جيش الاحتلال، حيث أكدت مصادر إسرائيلية مقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال اليوم الـ108 (الاثنين الماضي) بأنه أصعب أيام القتال منذ بدء الحرب البرية في غزة.