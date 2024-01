واشنطن تفتح قناة جديدة للتباحث مع تل أبيب في حربها على غزة.. ما الهدف منها؟

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث المخاوف المتعلقة بالحوادث التي تقع في غزة ويسقط فيها شهداء ومصابون في صفوف المدنيين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي، وكذلك استهداف مرافق مدنية.

وفُتحت القناة بعد اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، عبّر فيه الوزير عن قلقه بشأن التقارير المستمرة عن ضربات إسرائيلية لمواقع تابعة لمنظمات إنسانية أدت إلى استشهاد أعداد كبيرة من المدنيين.

وأوضح أحد المسؤولَيْن أن بلينكن قال خلال الاجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، إن واشنطن بحاجة إلى معرفة “ما هي الإجابات” عندما يتعلق الأمر بتقارير عن مثل هذه الضربات وتسعى إلى “قناة موثوق بها” يمكن من خلالها للولايات المتحدة إثارة مثل هذه القضايا مع الإسرائيليين بشكل دائم.

ولم يسبق أن جرى الإعلان عن وجود هذه المبادرة، وطلب المسؤولان الأمريكيان عدم الكشف عن هويتيهما بالنظر إلى التفاصيل الحساسة المحيطة بالأمر، بحسب الوكالة.

