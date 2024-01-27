خلاف بشأن “غزو المهاجرين” يجدد دعوات للاستقلال.. ماذا يجري في تكساس؟

ذكرت شبكة (سي بي إس) الأمريكية، أن النائب العام لولاية تكساس كين باكستون رفض طلبا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح شرطة الهجرة الفدرالية حق الوصول إلى حديقة على الحدود بين تكساس والمكسيك، وذلك بعد أن أغلقها الحرس الوطني للولاية بالأسلاك الشائكة وسياج حدودي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، اصطدمت السلطات الفدرالية بسلطات ولاية تكساس حول حديقة “شلبي بارك”، الواقعة في مدينة “إيجل باس” الحدودية في ولاية تكساس، التي كانت معبرا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك.

وقرر الجمهوري جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، نشر قوات الحرس الوطني للولاية في حديقة “شلبي بارك” مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، ومنع دوريات مراقبة الحدود من العمل في المنطقة التي كانت من قبل مركزا لها.

وأصدرت المحكمة العليا في 22 يناير/كانون الثاني قرارا يسمح لدوريات حرس الحدود بقطع الأسلاك الشائكة التي قامت تكساس بوضعها بالقرب من ضفاف نهر “ريو غراندي”، لمنع الهجرة غير الشرعية من المكسيك، لكن سلطات تكساس تمنع وصول الشرطة الفدرالية إلى المنطقة الحدودية لتنفيذ قرار المحكمة.

خبر الصباح الجميل! "تكساس" تتمرّد (جزئيا) على "الاتحاد" وولايات جمهورية تدعمها!! حاكمها رفض قرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي تم نشرها على امتداد حدود الولاية لمنع تدفق المهاجرين. وقال في "بيان" إن "إدارة السلامة العامة في الولاية، إلى جانب الحرس الوطني، يعملون… pic.twitter.com/wRjaaw4S2o — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 27, 2024

وأعطت وزارة الأمن الوطني، التي تشرف على دوريات الحدود، النائب العام لتكساس مهلة حتى الجمعة 26 يناير/كانون الثاني للسماح للشرطة الفدرالية بالدخول إلى “شلبي بارك”.

غير أن باكسمان رفض الطلب، وقال إن مسؤولي ولاية تكساس “لن يسمحوا لوزارة الأمن الداخلي بتحويل المنطقة إلى نقطة عبور غير رسمية وغير قانونية” للمهاجرين غير الشرعيين.

وتعهد باكستون بالاستمرار في “جهود تكساس لحماية حدودها الجنوبية في مواجهة جهود إدارة بايدن لتقويض حق الولاية الدستوري في الدفاع عن النفس”.

ووقع حاكم تكساس قانونا الشهر الماضي يسمح لشرطة الولاية باعتقال المهاجرين غير الشرعيين وإجبارهم على العودة إلى المكسيك، غير أن وزارة العدل تسعى إلى وقف هذا القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار المقبل.

وحظي أبوت بدعم كل حكام الولايات الجمهورية، ويؤكد أنه يسعى لوقف ما يصفه “بالغزو” من قبل المهاجرين غير الشرعيين لولاية تكساس، وهو “ما يشجعه بايدن”، وفق ما قاله أبوت.

وأثار الخلاف بين سلطات ولاية تكساس وادارة بايدن الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى البعض أن ما وصفوه “بتمرد تكساس” يعني أن الأرض مهيأة لتفكك الولايات المتحدة الأمريكية.

دعوات إلى استقلال تكساس

وشجع الخلاف القائم بين إدارة بايدن والحاكم الجمهوري لتكساس دعوات استقلال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقودها حركة تكساس الوطنية.

وفي مقابلة مع مجلة “نيوز ويك” الأمريكية، قال دانيال ميلر، الزعيم الفعلي لحركة تكساس الوطنية، إنه يعتقد أن تكساس يمكن أن تكون أمة مستقلة خلال ثلاثة عقود.

وأضاف ميلر “أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه، سواء من خلال قرار واع أو انهيار النظام الفدرالي في عدم قدرته على تلبية متطلباته الأساسية”.

وقالت مجلة نيوز ويك إنه على الرغم من التأييد المتصاعد لحركة تكساس الوطنية بين سكان الولاية، واجهت الحركة أخيرا العديد من النكسات، من بينها الفشل في إجراء استفتاء على انفصال تكساس في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري لتحديد مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في 2024.

يذكر أنه بعد انفصال ولاية تكساس عن المكسيك عام 1836، تأسست جمهورية تكساس دولة مستقلة مدة تسع سنوات، قبل الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1845.