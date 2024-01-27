المزيد من سفن الحبوب تتجنب قناة السويس وتبحر حول رأس الرجاء الصالح

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن محللي شحن أن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب ابتعدت عن قناة السويس وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر.

وقال إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، للبيانات والتحليل “تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 ملايين طن، ارتفاعا من ثلاثة ملايين طن الأسبوع الماضي”.

وأضاف بهانو “كثير من السفن التي حولت مسارها تحمل شحنات حبوب أمريكية وتتوخى الحذر”.

وأوضح أن نحو 2.4 مليون طن من الحبوب ستمر عبر قناة السويس في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 6.6 ملايين طن في ديسمبر/كانون الأول 2023 و6.4 ملايين طن في يناير كانون الثاني 2023.

وقال تاجر حبوب ألماني لوكالة رويترز “السفن التي كانت تُستأجر سابقا تبحر غالبا عبر البحر الأحمر، لكن حجز سفن لشحنات جديدة يتزايد صعوبة. من الواضح أن الضربات الجوية لن توقف الهجمات بسرعة”.

ويمر نحو سبعة ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.

واستمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن، على الرغم من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن، يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب سيتجنب طريق البحر الأحمر.

ونفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي لها صلات بإسرائيل أو المتجهة إليها.

انخفاض بـ45% في حركة الشحن بقناة السويس

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد قال إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت بـ45 بالمئة في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وحذر الأونكتاد، الذي يدعم الدول النامية في مسألة التجارة العالمية، من مخاطر ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين بشأن الأمن الغذائي وزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وذكر أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس انخفض بـ39 بالمئة مقارنة مع بداية ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى انخفاض حمولات الشحن بـ45 بالمئة.

وقال جان هوفمان رئيس الخدمات اللوجستية التجارية في الأونكتاد لرويترز إن هناك الآن ثلاثة طرق تجارية عالمية رئيسية معطلة، تشمل إلى جانب البحر الأحمر تدفقات الحبوب والزيوت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وقناة بنما حيث أدى انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف إلى تراجع الشحن الشهر الماضي بـ36 بالمئة على أساس سنوي، و62 بالمئة عما كان عليه قبل عامين.

وأضاف أن الانبعاثات تزداد لأن السفن تختار مسارات أطول وتسافر بشكل أسرع أيضا لتعوض أثر تحويل المسار.

ويمر ما بين 12 و15 بالمئة من التجارة العالمية وما بين 25 و30 بالمئة من حركة الحاويات عبر قناة السويس.

وقال هوفمان إن التأثير قد يصل إلى أسعار المواد الغذائية، مضيفا أن نحو نصف الزيادات التي حدثت منذ الحرب في أوكرانيا يرجع إلى ارتفاع تكاليف النقل لكن التأثير في المستهلكين النهائيين في الدول المتقدمة قد يستغرق بعض الوقت.