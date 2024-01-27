نجم الإسكواش علي فرج يلقي كلمة مؤثرة عن غزة أثناء تتويجه ببطولة عالمية (فيديو)

وجّه المصنف الأول عالميًّا في الإسكواش، علي فرج، رسالة قوية لدعم فلسطين، أثناء تتويجه ببطولة “جي بي مورغان” على حساب اللاعب البيروفي دييجو إلياس، في الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة.

وانتقد النجم المصري ما يحدث في قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال عقب فوزه بلقب البطولة العالمية، قائلًا “هناك موضوع واحد فقط مهم، يجب أن أتحدث عنه، وهو الصراع في الشرق الأوسط، والأحداث السيئة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يجب أن نضع حدًّا لهذا الأمر”.

وأضاف “هناك قرابة 30 ألف شخص استشهدوا، 60% منهم من الأطفال والنساء، و85% من السكان قد نزحوا من غزة، ويعاني أكثر من مليوني شخص تقريبًا، والمستشفيات تم تدميرها، كل هذه الأشياء يجب أن تنتهي”.

“إنها أمّة”

وأكمل وهو يرتدي قميصًا يحمل نقوش الوشاح الفلسطيني وعبارة (إنها أمة) “أشعر بالأسف على الغرب، مررت بكل مكان في الشرق الأوسط و آسيا ونيوزيلندا منذ 7 أكتوبر، وما نستطيع أن نفعله هو تثقيف أنفسنا والضغط من خلال الرأي العام”.

وختم حديثه قائلًا “ما يحدث يجب أن ينتهي اليوم قبل غدٍ، هذا ليس موقفًا للمسلمين أو العرب فقط، بل موقف للإنسانية كلها”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 26 ألفًا و257 شهيدًا، و64 ألفًا و797 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.