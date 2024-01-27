تكدس جثامين 21 شهيدا داخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو خاصة بالجزيرة مباشر تكدس جثامين 21 شهيدا داخل مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال منازل في مخيم النصيرات ودير البلح ليلة أمس الجمعة.

وتضمنت المقاطع المصورة جثامين الشهداء وهي ملقاة بصورة غير منظمة داخل إحدى غرف المستشفى بعدما تعذر دفنها جراء القصف الصاروخي المستمر من قبل قوات جيش الاحتلال لجميع مناطق قطاع غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت عملية تدمير النظام الصحي في غزة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مجددة الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما حذّرت السلطات الصحية في غزة من أن المستشفيات أصبحت عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، قال مدير قسم الطوارئ المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، إن جيش الاحتلال يرتكب يوميا إعدامات ميدانية للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف أن ما بقي من مستشفيات أصبحت عاجزة عن التعامل مع المصابين وجثث الشهداء المنتشرة في كل مكان.