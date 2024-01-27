سرايا القدس تسقط طائرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” أسقطتها سرايا القدس في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية.

وتضمنت المقاطع المصورة أجزاء مفككة من الطائرة الاستطلاع المسيّرة بعد إسقاطها.

وغالبا ما تستخدم قوات جيش الاحتلال هذه العينة من الطائرات المسيّرة للاستطلاع والتجسس على مواقع فصائل المقاومة، بهدف مداهمتها والهجوم عليها.

وكانت سرايا القدس قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بعمليات نوعية استهدفت مواقع تمترس جيش الاحتلال الإسرائيلي، آخرها قصف مواقع حشود عسكرية بقذائف الهاون في مدينة خان يونس، أمس الجمعة.