سكاي نيوز تعتذر لإسرائيل بسبب “غزة والهولوكوست”

اضطرت شبكة سكاي نيوز البريطانية إلى تقديم اعتذار رسمي لإسرائيل أمس الجمعة، بعد أن قارنت مذيعتها بيل دوناتي بين الحرب الدائرة في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على أيدي القوات النازية.

واستشهدت المذيعة بالهولوكوست في حوار متوتر مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون.

وقالت المذيعة خلال المقابلة إنها تجد تشابها بين المطالب الإسرائيلية بهجرة الفلسطينيين من غزة “طوعيا” وما جرى لليهود خلال الهولوكوست.

ورد عليها دانون متهما إياها بمعاداة السامية. وقال “ما قلته للتو هو معاداة خالصة للسامية، حيث تقارنين المحرقة بما يحدث اليوم في غزة. هذا تصرف لا يمكن قبوله ويجب أن تعتذري عما قلته للتو”.

This insolent interviewer from @SkyNews disgracefully drew comparisons between the situation in Gaza and the Holocaust. Shame on her pic.twitter.com/GyhkL2W1co

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) January 26, 2024