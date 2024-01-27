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سكاي نيوز تعتذر لإسرائيل بسبب “غزة والهولوكوست”

كولومبيا وتشيلي يعترضان علي المجازر التي تركتبها اسرائيل في غزة وتستدعيان سفيريهما
إسرائيل متهمة بارتكاب مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة (الأناضول)
27/1/2024-|آخر تحديث: 27/1/202403:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اضطرت شبكة سكاي نيوز البريطانية إلى تقديم اعتذار رسمي لإسرائيل أمس الجمعة، بعد أن قارنت مذيعتها بيل دوناتي بين الحرب الدائرة في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على أيدي القوات النازية.

واستشهدت المذيعة بالهولوكوست في حوار متوتر مع سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون.

وقالت المذيعة خلال المقابلة إنها تجد تشابها بين المطالب الإسرائيلية بهجرة الفلسطينيين من غزة “طوعيا” وما جرى لليهود خلال الهولوكوست.

ورد عليها دانون متهما إياها بمعاداة السامية. وقال “ما قلته للتو هو معاداة خالصة للسامية، حيث تقارنين المحرقة بما يحدث اليوم في غزة. هذا تصرف لا يمكن قبوله ويجب أن تعتذري عما قلته للتو”.

وبعد ذلك قام مذيع آخر من القناة بقراءة خبر جاء فيه أن تعليقات زميلته المديعة بيل دوناتي غير مناسبة وأنه يقدم اعتذاراته “غير المشروطة” للمشاهدين وللدبلوماسي الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل