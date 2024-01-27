لإصراره على الصلاة بالمسجد الأقصى.. الاحتلال يفرض قيودا تعسفية على المقدسي محمد أبو الحمص (فيديو)

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بمنع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من دخول المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه، بل اعتدى عليه دون مراعاة شيبته ولا إصابة قدمه.

وقال أبو الحمص: “هذه الجمعة 16 على التوالي منذ 7 من أكتوبر التي حرمني فيها الاحتلال من دخول الأقصى، وعند وصولي لأبواب البلدة القديمة تم إبعادي أنا ومصلين كثر”.

وأضاف للجزيرة مباشر: “لم تقف تجاوزات الاحتلال عند هذا الحد، بل يمنعنا حتى من الصلاة في الشوارع”.

وقال أبو الحمص: “وصلت باب الأسباط لأداء صلاة الفجر لكن قوات الاحتلال منعتني من الدخول فصلينا في المقبرة اليوسفية المجاورة للأقصى ثم عدت لأصلي صلاة الجمعة وكالعادة مُنعت”.

وأضاف: “في مركز الشرطة تم اتهامي بالتحريض على العنف وأُفرج عني بعد تسليمي قرار إبعاد عن حي وادي الجوز وعدم الاقتراب من مكان الاعتقال مسافة 100 متر لمدة 15 يوما”.

وكان أبو الحمص قد وصل مع مجموعة من الشبان الذين منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى إلى حي وادي الجوز لأداء الصلاة، فلحقتهم قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والمياه العادمة.

وأصر أبو الحمص على أداء صلاته، فعاد وافترش سجادته في الشارع، ولما بدأ الصلاة ألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عليه من جديد، وحاصرته وهو ساجد، ثم اقتادته إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس.