مشهد مؤلم.. طفلة فلسطينية تبكي لعدم حصولها على طعام من المساعدات (فيديو)

نشرت الناشطة الفلسطينية ملاك فضة مقاطع فيديو تضمنت مشهدا حزينا لطفلة فلسطينية تقف باكية في آخر الطابور، وهي تحمل طبقها الفارغ وتحاول الحصول على حصتها من طعام المساعدات.

وتطوعت الناشطة الفلسطينية لمساعدة الطفلة الصغيرة التي بدت عليها ملامح الجوع والألم والمرض، للحصول على صحن دافئ من الأرز، وتمكنت من تحقيق رغبتها.

كما تضمن المقطع المنشور الطفلة الصغيرة وقد تغيرت ملامح وجهها بعد حصولها على صحن الأرز، وانسحبت لتتناوله بعيدا عن الأعين.

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع كارثي في قطاع غزة، وإن الجوع والأمراض تفتك بالناس، مضيفا أن الأطفال عرضة أكثر من غيرهم للخطر في مثل هذه الحالات، وعندما يتضورون جوعا، ويعانون سوء التغذية، فإنهم يصابون بسهولة بجميع الأمراض، وخاصة الإسهال.

وأضاف ليندماير “يمكن أن يسبب الإسهال لدى الأطفال الضعيفي البنية والذين يعانون من سوء التغذية الوفاة خلال يوم واحد”.

وتابع “يكاد يكون هذا بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة للعديد من الأطفال. وشدد على أن هذه الكارثة في غزة تؤثر في الأطفال أكثر من غيرهم”.