مصطفى البرغوثي للجزيرة مباشر: هكذا يجب أن تستغل الدول العربية قرار محكمة العدل الدولية (فيديو)

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل ومطالبتها بضرورة اتخاذ كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة “يجب أن يدفع الدول العربية إلى العمل الفوري لكسر الحصار عن غزة”.

وأضاف البرغوثي في لقاء مع الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، أن من واجب الدول العربية تنفيذ هذا المطلب بأن ترسل قافلة إنسانية مدعومة بعدد من المنظمات العربية والدولية لكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

د. مصطفى البرغوثي: هكذا يجب أن تستغل الدول العربية قرار محكمة العدل الدولية pic.twitter.com/6IqRpNLA9l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2024

وشدد البرغوثي على أنه من واجب الدول العربية في هذه اللحظة الاستثنائية أن تنفذ ما كانت تطالب به في السابق و”تلزم إسرائيل بوقف منع وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة”.

واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية غير مسبوق وله تداعيات مباشرة على مستقبل القضية الفلسطينية، مشددا على أن “القرار يجب أن يتبعه فرض تدابير فورية تتعلق بوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين” .

وقال إن “هذا القرار التاريخي جرد إسرائيل من الحصانة الدولية التي تمتعت بها لأكثر من 75 عاما بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا”.

وأضاف “إسرائيل أصبحت اليوم عارية أمام العالم وهي ليست متهمة بالإبادة الجماعية فقط، بل متهمة بالعقاب الجماعي وجريمة التطهير العرقي وحرمان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين من المساعدات الإنسانية”.