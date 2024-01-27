نازحون فلسطينيون على الحدود مع مصر يردون على التهديدات الإسرائيلية باحتلال محور فيلادلفيا (فيديو)

أجمع عدد من النازحين الفلسطينيين على الحدود مع مصر على رفض التهديدات الإسرائيلية الداعية لاحتلال محور فيلادلفيا ودعمهم للموقف المصري الداعي لاحترام الحدود التاريخية لقطاع غزة.

وقال عدنان أبو جازية من مخيم الشاطئ “نرفض احتلال محور فيلادلفيا وندعم الموقف المصري”.

وأضاف “هذه أرض فلسطينية ولن نسمح لأي جهة باحتلالها”، مؤكدا أن أي احتلال لهذه المنطقة الحدودية الآمنة يعني “أننا سنضطر لنزوح آخر داخل غزة بحثا عن مكان أكثر أمنا”.

وقالت منال عبد الحميد دريملي النازحة من مدينة غزة “نزحنا أكثر من مرة وعبر أماكن متعددة كان الموت يتربص بنا إلى أن انتهى بنا المسير على الحدود المصرية”.

وأضافت قائلة “لا نريد نزوحا جديدا ونقدر موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشجاع ضد إسرائيل التي تريد السيطرة على هذه الأرض الفلسطينية”.

وتابعت “نريد أن نبقى في أرضنا وكفانا تهجيرا”.

وقالت نازحة من الشمال “هربنا من الموت أكثر من مرة ولما انتهت بنا الرحلة في هذا المكان الآمن فوجئنا بهذه التصريحات الإسرائيلية الجديدة.

وأضافت “هذه إحدى النقاط الآمنة في أرضنا وسنظل فيها إلى حين عودتنا لبيوتنا”.

يذكر أن محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا، شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد ذكرت أن مسؤولين رسميين أبلغوا مصر الأسبوع الماضي، بأنهم يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا، وهي المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

وقالت القاهرة الإثنين الماضي، إن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا في القطاع سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.