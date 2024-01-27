هيئة محلفين تلزم ترمب بدفع 83.3 مليون دولار في قضية تشهير

أمرت هيئة محلفين اتحادية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الجمعة، بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار إلى إي. جين كارول التي اتهمت ترمب بتشويه سمعتها كصحفية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها منذ قرابة ثلاثة عقود.

ولم يتطلب الأمر إلا أقل من 3 ساعات لتتوصل هيئة المحلفين المؤلفة من 7 رجال وامرأتين إلى الحكم. وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.

وحكمت لها هيئة المحلفين بتعويضات مكافئة قيمتها 18.3 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.

وقاضت كارول (80 عاما) ترمب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل 5 أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجدورف غودمان في مانهاتن بولاية نيويورك.

ويقول ترامب (77 عاما) إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.