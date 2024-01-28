الأمطار من فوقهم ومياه الصرف من تحتهم.. مشاهد صادمة للنازحين داخل الخيام في رفح (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع النازحين بالخيام في حي الشعوت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ظل المنخفض الجوي الذي وصل إلى قطاع غزة مؤخرا.

وإلى جوار مدرسة (البحرين) للاجئين والتي باتت مركزا لإيواء النازحين، تجمعت مياه الصرف الصحي وداهمت خيام النازحين المقامة بالقرب منها، وفاقمت من معاناة أهل غزة الذين ألجأتهم الحرب إلى ظروف معيشية تعجز الكلمات عن وصف قسوتها.

وقالت إحدى النازحات لمراسل الجزيرة مباشر من داخل إحدى تلك الخيام المهترئة “وضعنا زي ما أنت شايف، مفيش إلنا فراش ننام عليه، ومياه الصرف هجمت علينا في الخيمة ومعرضين للأمراض، دبروا لنا حتى خيمة مناسبة عشان نقدر نعيش أنا وأولادي”.

ومن داخل خيمة أخرى شكت طفلة من سوء الأوضاع التي يعيشونها في ظل برد الشتاء القارص قائلة “صرنا بنبيع أغراضنا عشان نوفر طلباتنا، وبدناش نفضل قاعدين هنا في البرد، سقعنا كتير، واليهود بيطخونا طول الليل مابنعرفش ننام”. وتابعت “ساعدونا، بدنا حرامات نتغطى، بدنا فرشات”.

وبدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن خيام النازحين في رفح تعرضت للغرق خلال الليلة الماضية بفعل المنخفض الجوي المستمر، مؤكدا أن طواقم الإنقاذ تعاملت مع عشرات الأسر النازحة في الخيام بعد تعرضها للغرق.

وناشد بصل، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية، إنقاذ حياة النازحين في قطاع غزة وتزويدهم بخيام وغرف إيواء متنقلة تقيهم من المنخفضات الجوية القوية القادمة.

وارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.