“الجندي المجهول”.. قصة ضابط فلسطيني انضم سرا إلى المقاومة ونال الشهادة (فيديو)

عائلته لم تكن تعرف شيئًا عن نشاطه في المقاومة

“الجندي المجهول” و”(عبد الناصر) المشتبك”، هذه الألقاب أطلقت على الشهيد الفلسطيني عبد الناصر رياحي، أحد رجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذي استشهد خلال مقاومته لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس الشهر الماضي.

تقول والدة الشهيد للجزيرة مباشر إن عائلته لم تكن تعرف شيئًا عن نشاطه في المقاومة، وقد عرفوا ذلك بعد استشهاده.

تغطية صحفية: "من جنازة الشاب عبد الناصر رياحي الذي ارتقى خلال اشــتــبــاك مـســلَّـح مع قوات الاحـــتـلال، في مخيم بلاطة شرقي نابلس". pic.twitter.com/m4A4QmWkct — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 7, 2023

وبعين تملؤها الدموع، أمسكت والدة الشهيد ملابسه التي استشهد فيها وقالت “تصاوب 7 رصاصات واستشهد على الفور”.

وروت كيف أن ابنها الشهيد كان يحب الحياة، وقد اشتروا شقة له وجهزوها للزواج قبل أن يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الشهيد عبد الناصر الرياحي برفقة عمه الشهيد وائل رياحي قائد كتائب شهداء الأقصى، الذي ارتقى شهيدًا خلال اشتباكه في نابلس عام ٢٠٠٤. نحن في فلسطين نتوارث كل شيء ..كل شيء حتى الشهادة، المشتبك عبد الناصر شيع رفيق دربه الشهيد مصعب عويص ومضى على دربه ودرب عمه حتى ارتقى شهيداً اليوم. pic.twitter.com/XsNXhOPUJd — hitham abuhaifa (@HAbuhaifa) December 6, 2023

وقالت إن عائلة رياحي قدمت 3 شهداء خلال الحرب المدمرة على غزة، كما استشهد عمه سنة 2004.

وأوضحت أن عبد الناصر الذي رأته آخر مرة قبل استشهاده بيوم “أساس البيت، والشاب النشيط”، مضيفة “كنت بدي أزوّجه وأفرح فيه بس ربنا ما أراد”.

وختمت بقولها “اللهم إني راضية بحكمك، فاجعلنا من عبادك الصالحين”.

استشهاد عبد الناصر رياحي من مخيم بلاطة – #نابلس متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/3Z2m4QCkhn — أبو محمود 𓂆🇵🇸 (@palestine__8748) December 6, 2023

واستُشهد الشاب عبد الناصر متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، صباح الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.