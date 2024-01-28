بيلوسي تربط بين دعوات وقف إطلاق النار في غزة وبوتين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الأحد، إنها تعتقد أن بعض الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مدن الولايات المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن تكون مرتبطة بروسيا، وإنه يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إجراء تحقيق في تمويلها.

وأضافت نانسي في لقاء مع شبكة (سي إن إن) أن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة “هي رسالة السيد بوتين وأن هذا هو ما يود رؤيته”.

وتابعت بأن المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة موجودون أمام منزلها طوال الوقت، وأن بعضهم مرتبط بروسيا.

وشددت قائلة إنهم “عفويون ومخلصون لكن أعتقد أن بعضهم مرتبط بروسيا”.

ولم تقدم نانسي أي أدلة على تصريحاتها، لكن النائبة الديمقراطية في “الكونغرس” ألكساندريا أوكاسيو كورتيز قالت، اليوم الأحد، إن معارضة الكثيرين للحرب في غزة تستند إلى “الخسائر العشوائية في الأرواح”.

وردًا على هذه التصريحات، عبّر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن انزعاجه من تعليقات نانسي بيلوسي، قائلًا إن “ادعاء بيلوسي بأن بعض الأمريكيين الذين يحتجون من أجل وقف إطلاق النار في غزة يعملون مع فلاديمير بوتين يبدو وهميًا، كما أن دعوتها لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق مع هؤلاء المتظاهرين دون أي دليل هي دعوة استبدادية تمامًا”.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد هذه الدعوات في مجلس الأمن، قائلة إن أي وقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم غزة، بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة البناء.