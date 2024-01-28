“خيمة الحوامل”.. مبادرة مجانية لتقديم الرعاية الصحية للنساء في غزة (فيديو)

بإمكانيات شبه معدومة، دفعت الحاجة الماسة لاحتياجات النساء الحوامل في غزة الدكتور محمد الرقب اختصاصي نساء وتوليد إلى إنشاء خيمة صغيرة، لتقديم الرعاية الصحية الأولية للنساء الحوامل قبل الولادة وبعدها في أحد مراكز الإيواء غربي مدينة رفح.

وقال الرقب في لقاء مع الجزيرة مباشر إن مبادرته بحاجة لدعم كبير خاصة في ظل النقص الحاد في الأدوية، مشيرًا إلى استعانته بالأدوية البديلة التي قدمتها وزارة الصحة في محاولة لسد العجز في أدوية الرعاية بالحوامل.

ويقيس الرقب رواج مبادرته بمدى إقبال الحوامل على العيادة، مشيرًا إلى أن معدل الإقبال اليومي على عيادته ما بين 70-100 امرأة.

ويأمل الرقب في انتشار فكرته لشتى مراكز الإيواء في خطوة لمحاولة تقديم يد العون لفئة النساء الحوامل اللائي يعانين في صمت على وقع القصف، وفي ظل حرب لا يعرف متى تنتهي؟!

وناشد الطبيب المختص في النساء والتوليد الجهات المعنية مساعدة النساء الحوامل بتوفير متطلباتهن من الدواء والطعام ومياه الشرب النظيف، مؤكدًا افتقار مراكز الإيواء لمقومات الحياة كافة.

وتصف ندى أبو نصيرة سيدة حامل في الشهر السابع معاناتها منذ بدء الحرب في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن فكرة العيادة ساعدتها في الاطمئنان على جنينها.

وأضافت الشابة العشرينية أن النساء الحوامل يتعرضن لإهمال شديد منذ بدء الحرب في ظل تخلي المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم الصحي لهن، مشيرة إلى تلقيها وجبة غذاء واحدة يوميًا.

وتأمل النازحة ياسمين أبو طعيمة أن يستمر عمل العيادة طول اليوم لتقديم المساعدة للنساء اللائي قد يتعرضن لمشاكل صحية أثناء ساعات الليل.

وتشير أبو طعيمة الحامل في الشهر الخامس إلى معاناتها الصحية بسبب إصابتها بارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن هذه المبادرة ساعدتها على تخطي بعض آلامها.

وأضافت أن انشغال المؤسسات الصحية كافة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للحوامل بمصابي الحرب ضاعف من معاناة النساء الحوامل في قطاع غزة.

وأشارت أبو طعيمة إلى عدم توافر الكثير من الأدوية الخاصة بالحوامل في ظل الحرب، آملة أن تنتهي معاناتهن في القريب العاجل لكي تتلقى الحامل الرعاية والراحة اللازمة لها في هذه المرحلة الحرجة.